Erzincan'da 13 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı

Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 01 Ocak - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan çalışmalarda 9 bin 779 araç denetlendi. 368 sürücüye ve bin 632 plakaya cezai işlem uygulandı. 12 araç trafikten men edilirken 13 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 3 bin 112 yük taşıyan araç, 647 yolcu taşıyan otobüs, 61 motosiklet kontrol edildi. 3 bin 654 emniyet kemeri, 37 okul servisi, 941 alkol ve bin 300 diğer denetimler yapılırken belirtilen tarihler arasında kentte 33 maddi hasarlı, 23 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.