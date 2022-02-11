Erzincan'da 142 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 142 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar ve tipiden Çayırlı'da 30, Kemah'ta 5, Otlukbeli'de 4, Refahiye'de 50, Tercan'da 50, Üzümlü'de 3 olmak üzere toplam 142 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi 8 greyder, 2 dozer, 10 kepçe, 3 bıçaklı kamyon, 8 ekiple kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları sürdürüyor.

“Çığ tehlikesine dikkat”

Meteorolojiden çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. Yapılan uyarıda, “Geçtiğimiz hafta ülkemizde gerçekleşen kar yağışları özellikle dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluşmasına sebep olmuştur. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 5 derece artması beklenmektedir.

Bu sebeplerden dolayı, yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde, önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yetkililerin, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.” denildi.