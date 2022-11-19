Erzincan'da 15 gün içerisinde 555 sürücüye ve 2 bin 652 plakaya ceza kesildi

Buna göre 15 gün içerisinde toplam 64 trafik kazası meydana gelirken 555 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 01-15 Kasım 2022 trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı.

Açıklamaya göre; 15 bin 824 araç denetimden geçti. 15 gün içerisinde 38 maddi hasarlı ve 26 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 555 sürücüye ve 2 bin 652 plakaya cezai işlem uygulanarak 25 araç trafikten men edildi. 21 kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan, trafik ekiplerince 3 bin 774 yük taşıyan araç, 872 yolcu taşıyan otobüs, 60 motosiklet kontrol edilerek, 3 bin 145 emniyet kemeri, 34 okul servisi, 2 bin 180alkol, 5 bin 219 diğer uygulamalar gerçekleştirildi.