Erzincan'da 15 günde 19 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza yazıldı

Erzincan'da trafik ekiplerince yapılan 15 günlük denetim ve uygulamalar sonucunda 19 kişiye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce aralık ayı içerisinde 15 günlük yapılan uygulamalar ve denetimlerin neticeleri paylaşıldı. Erzincan'da 15 gün içerisinde, 8 bin 901 araç denetimden geçti. 15 günde 36 maddi hasarlı ve 26 yaralamalı olmak üzere toplamda 62 trafik kazası meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda, 464 sürücüye ve bin 998 plakaya cezai işlem uygulanırken 27 araç trafikten men edilerek 19 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca aralık ayı içerisinde trafik ekipleri tarafından 2 bin 503 yük taşıyan araç, 460 yolcu otobüsü, 21 motosiklet kontrol edilirken, 2 bin 584 emniyet kemeri, 103 okul servisi, bin 452 alkol ve diğer uygulamalar yapıldı.