Erzincan'da 15 günde 25 kişiye alkollü araç kullanmaktan ceza yazıldı

Erzincan'da trafik ekiplerince yapılan 15 günlük denetim ve uygulamalar sonucunda 25 kişiye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce ekim ayı içerisinde 15 günlük yapılan uygulamalar ve denetimlerin neticeleri paylaşıldı. Erzincan'da 15 gün içerisinde, 13 bin 604 araç denetimden geçti. 15 günde 46 maddi hasarlı ve 39 yaralamalı olmak üzere toplamda 85 trafik kazası meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda, 633 sürücüye ve 2 bin 39 plakaya cezai işlem uygulanırken 32 araç trafikten men edilerek 25 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca ekim ayı içerisinde trafik ekipleri tarafından 3 bin 695 yük taşıyan araç, 622 yolcu otobüsü, 82 motosiklet kontrol edilirken, 4 bin 809 emniyet kemeri, 47 okul servisi, 2 bin 330 alkol ve diğer uygulamalar yapıldı.