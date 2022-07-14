yıldönümünde Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlenecek.

15 Temmuz 2022 Cuma günü düzenlenecek olan etkinlik takvimi şöyle açıklandı:

“Saat 10.00 Garnizon Şehitliği ziyaret. Saat 11. 30 Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerif okutulması (Cuma namazından önce Terzibaba Camii). Saat 20.00 Dörtyol Cumhuriyet Meydanı etkinlikleri; Sancak koşusu ve teslim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, sela okunması (Ayasofya Camii ekibi), Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua, sinevizyon gösterisi, protokol konuşmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi, Ayasofya Camii ekibi ilahi dinletisi, mehteran gösterisi, Türkiye Aşkına konulu konferans, kahramanlık türküleri ve şiirleri. Saat 00.13 Erzincan'daki tüm camilerden selaların okunması.”

Vali Makas: “Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamamış bir milletin mensuplarıyız”

Öte yandan Erzincan Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

“Önce vatan diyebilmek ve bu uğurda hiç korkmadan candan da canandan da vazgeçebilmek. Şartlar ne olursa olsun kendine güvenmek ve asla umudunu kaybetmemek. Dirayetli olmak, metanetli durmak, hayâsız akınlara karşı yekvücut olmak, bizi diğer milletlerden ayıran vasıflardır. Hamdolsun, tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamamış bir milletin mensuplarıyız. Hamdolsun, vatan söz konusu olduğunda menfaatlerin unutulduğu, önce vatan diyen millî yürekler olduk, meydanları doldurduk. Hainlere, işbirlikçilere, ihanet şebekelerine, üniformalı teröristlere geçit vermedik. Bizleri yok etmek isteyen, geleceğimizi karartmak isteyen emperyalist uşaklara boyun eğmedik.

15 Temmuz gecesi bir kez daha bastığımız yerlerin toprak olmadığını, bu topraklarda binlerce kefensiz yatan şehidimizin olduğunu hatırladık. Kurşunlara ve bombalara göğsümüzü siper ettik. Tankların, uçakların ve helikopterlerin önünde sıra dağlar gibi durduk. Dört elle sarıldık vatanımıza, haftalarca meydanlarda nöbet tuttuk, uykusuz kaldık ama istiklalimize, istikbalimize gölge düşürmedik. Çünkü biz çağları taksim eden, kıtaları yöneten bir ecdadın torunlarıyız. Bu şuurla hareket edersek bastığımız yerleri toprak deyip geçmezsek büyük Türkiye ülkümüze kimse engel olamaz. Hiçbir güç, birliğimizi kardeşliğimizi bozamaz, bozamayacaktır.

Bu inançla, başta 15 Temmuz gecesi olmak üzere bugüne kadar vatanımız, milletimiz, bayrağımız, demokrasimiz, milli ve manevi değerlerimiz uğruna ve Türkiye aşkına canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Bizlere emanet olan şehit ailelerimize baş sağlığı diliyorum. Gazi olan tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Bayrağımıza, devletimize, vatanımıza ve demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”