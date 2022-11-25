Erzincan'da 160 hafız icazet aldı

Erzincan'da Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 160 hafıza diplomaları düzenlenen Hafızlık İcazet Töreninde verildi.

Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde bulunan Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Terzibaba Camiinde Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

Terzibaba Camiin de düzenlenen programa Vali Mehmet Makas, Milletvekili Burhan Çakır, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, hafız olan çocukların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program hafızların yerini alması ve protokol konuşmaları ile devam etti.

Program da konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, ülke genelinde hafızlık ve Kur'an kurslarına büyük ilgi olduğunu anımsatarak, “Gençlerin Kur'an okumasının yanında memleketine hayırlı evlatlar olması için de gayret gösteriyoruz. Hamdolsun yüzlerce binlerce öğrencimiz bu kurslara katılıyor. Burada çocuklar sadece Kur'an okumayı değil adabımuaşeret öğreniyorlar. Amacımız memleketine, devletine, dünyasına katkı sağlayacak evlatlar yetiştirmek.'' dedi.

Konuşmaların ardından program hafızlara belge, hediyelerin takdimi ve dua ile son buldu.