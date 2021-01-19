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Erzincan'da 172 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da 172 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı.

Erzincan'da 172 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı.


Yüksek kesimlerde kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan'da 172 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı. Kapalı yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmaları sürdürüyor.


Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Merkez'de 20, Çayırlı'da 12, İliç'te 24, Kemah'ta 20, Kemaliye'de 8, Otlukbeli'de 3, Refahiye'de 25, Tercan'da 50 ve Üzümlü'de 10 olmak üzere toplam 172 kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

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