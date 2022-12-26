İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da 1,8 kilogram safran ele geçirildi

Erzincan’da polis uygulama noktasında durdurulan otobüs içerisinde toplam 1,8 kilogram ağırlığında safran olduğu değerlendirilen madde ele geçirilerek İran uyruklu bir kişi yakalandı.

Erzincan'da polis uygulama noktasında durdurulan otobüs içerisinde toplam 1,8 kilogram ağırlığında safran olduğu değerlendirilen madde ele geçirilerek İran uyruklu bir kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Erzincan genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; Erzincan - Erzurum karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında otobüs içerisinde yapılan aramada; 4 poşet içerisinde toplam 1,8 kilogram ağırlığında safran olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.


Madde ile yakalanan İran uyruklu şüpheli M.Y. isimli şahıs ve safran olduğu değerlendirilen madde hakkında ilgili tahkikat devam ediyor.

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