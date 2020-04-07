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Erzincan'da 185 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Erzincan’da bir depoda 185 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Erzincan'da bir depoda 185 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin finans kaynağı olan, vergi kaybı nedeni ile ülke ekonomisine zarar veren ve halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen kaçakçılık suçlarının önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar kapsamında; bir iş yerine ait depoda 185 kilogram tütün ele geçirilerek şüpheli M.K., gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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