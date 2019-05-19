Erzincan'da 19 Mayıs coşkusu

Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Erzincan Belediyesi önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün,kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sporcular, gençler ve vatandaşlar katıldı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mumcu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 100. yıl dönümünün kutlandığını belirterek "Bugün, milletimizin Atatürk'ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan 19 Mayıs'ın 100 yıldönümüdür. Büyük bir anlam ve öneme sahip olan bugünde hepinizi şahsım ve kurumum adına en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Unutmayınız ki, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta milli duygular içerisinde Samsun'da attığı ilk adım, Türk Milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. İşte bu yüzden, Türk milletinin, vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 100. yıldönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz.

Sevgili Gençler,

Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak sizler, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı içinde tüm sorunların üstesinden gelecek, birlik beraberlik içinde hareket ederek, geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceksiniz.

Biliyoruz ki sizler, Türk milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde, nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözünü rehber edinerek çok çalışıp, ilerde şahsınıza verilecek olan görevi en iyi şekilde yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur.

Sporun her dalında başarılı, Avrupa'da, Dünya'da, Olimpiyatlar'da göğsümüzü kabartacak, ilmi konularda olduğu kadar sosyal ve sportif alanda da başarılı gençlere ihtiyacımız olduğunu hatırlatarak tüm halkımızın genç kalabilmesi için spora yönelmesi gerektiğini bir kez daha üzerine basarak önemle vurgulamak istiyorum.

Bizler sizlerden aldığımız görüşlerle, İl Kutlama Komitemiz başkanlığında; sergilerle, konserlerle, panayırlarla, sportif etkinliklerle bu günü sizler için daha anlamlı daha coşkulu hale getirmeye çalıştık. Bu coşkuya tüm Erzincan'ı ortak olmaya çağırıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum." dedi. Tören hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.