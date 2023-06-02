Erzincan'da 2 bin 678 öğrenci LGS'de ter dökecek

Erzincan'da hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınavında 2 bin 678 öğrenci iyi bir gelecek için ter dökecek.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında geçen yıllara göre herhangi bir değişiklik yapılmazken, sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek ve öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl öğrenciler bakanlığın yaşanan depremler nedeniyle aldığı karar nedeniyle ikinci dönem konularından sorumlu olmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Erzincan'da ise 70 okulda, 172 salonda toplam 2 bin 678 sekizinci sınıf öğrencisinin LGS'ye gireceği öğrenildi. Sınav tüm ülkede olduğu gibi Manisa'da da 09.30'da başlayacak.

Erzincan merkez ve ilçelerinde sınava girecek öğrencilerin sayısı ise şu şekilde;

Merkez: 38 okulda 2 bin 42 öğrenci

Çayırlı: 6 okuldan 88 öğrenci

İliç: 2 okuldan 89 öğrenci

Kemah: 2 okul 27 öğrenci

Kemaliye: 3 okul 33 öğrenci

Otlukbeli: 2 okul 19 öğrenci

Refahiye: 3 okul 70 öğrenci

Tercan: 8 okul 155 öğrenci

Üzümlü: 6 okul 155 öğrenci

Erzincan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir ise öğrencilere başarı temennisinde bulunarak, “Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde sınavlara katılmaları için, sınav yapılacak okullarımızda gerekli tedbirler alınmıştır. Her türlü planlama yapılarak okullarımız sınava hazır hâle getirilmiştir.

Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz, sınava büyük emekler vererek hazırlandılar. Hayatta verilen hiçbir emeğin karşılıksız kalmayacağına inanıyoruz. Derslerine sabırla ve inançla düzenli ve planlı olarak çalışan öğrencilerimiz, sınavlardan en güzel neticeyi alacaklardır. Çocuklarımız, hedeflerine ulaşmak için emin adımlarla ilerledikçe başarı da doğal bir süreç olarak kendiliğinden gelecektir. Öğrencilerimizin yetişmesinde büyük gayret gösteren değerli öğretmenlerimize ve fedakâr velilerimize teşekkür ediyorum. Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde yapılacak olan sınavda öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum” dedi.