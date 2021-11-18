İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzincan’da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında İran plakalı tırda 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında İran plakalı tırda 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yapılan uygulamada İran plakalı tır durduruldu. Tırda yapılan aramada 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi. İranlı tır sürücüsü V.P., gözaltına alındı.


Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen V.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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