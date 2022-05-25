Erzincan'da 2 işyerine kaçak sigara operasyonu

Erzincan'da 2 işyerinde yapılan denetimlerde kaçak sigara üretiminde kullanılan malzemeler ve tütün ele geçirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; 24/05/2022 günü ilimizde faaliyet gösteren 2 işyerinde yapılan aramada; 40 bin 200 adet boş makaron, 3.4 kg. açık kıyılmış tütün, 1180 adet içine tütün doldurulmuş makaron, 1 adet 50 gramlık pipo tütünü ve 1 adet 30 gramlık kıyılmış pipo tütünü ele geçirilmiştir. G.Ü. ve S.T. isimli şüpheli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan gerekli adli işlem yapılmıştır.” denildi.