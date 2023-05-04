İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da 2 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

Erzincan’da bir araç içerisinde yaşları küçük 2 kaçak göçmen yakalanırken araçta bulunan 2 kişi tutuklandı.

Erzincan'da bir araç içerisinde yaşları küçük 2 kaçak göçmen yakalanırken araçta bulunan 2 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada bir araç içerisinde yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen yaşları küçük 2 Afganistan uyruklu şahıs görülerek muhafaza altına alındı. Araç sürücü F.E. ile yanında bulunan B.A. isimli şahıslar ise Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlemler için gözaltına alınarak sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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