Erzincan'da 2 kişiyi öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Erzincan'da geçen yıl eski kayınpederi ve arıcıyı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

1 Eylül 2021 tarihinde Üzümlü ilçesine bağlı Pelitli köyünde arıcılık yapan Mustafa Yılmaz'ı, ardından Çağlayan beldesinin Mertekli Mahallesinde ikamet eden eski kayınpederi Ali Kurt'u tüfekle öldüren daha sonra da Munzur Mahallesindeki evinin balkonunda eline aldığı tüfekle teslim olmamak için güvenlik güçlerine direnen, asayiş ve özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalanıp tutuklanan Murat Bulut'un yargılandığı duruşmada karar çıktı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Murat Bulut'u, maktul Ali Kurt yönünden "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, maktul Mustafa Yılmaz yönünden ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezasında indirim yapmadığı sanığın hüküm ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.