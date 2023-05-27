Erzincan'da 2. tur için ‘Seçim Güvenliği' toplantısı yapıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında ‘Seçim Güvenliği' toplantısı gerçekleşti.

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçiminin ilimizde huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Seçim sürecinin il genelinde güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kenan Kurt, "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ilimizde huzur ve güven içerisinde geçti. Seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesine sağlayan tüm personelime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almak ve alınan tedbirlerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere burada toplandık. Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe, eksikliğe, güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamaktır. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin ülkemiz ve Erzincan'ımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Gerçekleştirilen toplantıya il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri, ilçe emniyet müdürleri ve amirler, sandıklarda, okullarda ve nakillerde görevli komiser sınıfı amirler katıldı.