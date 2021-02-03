Erzincan'da 20 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan'da geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışı sebebiyle 20 köy yolu ulaşıma kapalı.

Erzincan genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kemah ilçesinde 2, Kemaliye ilçesinde 5, Refahiye ilçesinde 8 ve Tercan ilçesinde ise 5 köy yolu olmak üzere toplamda 20 köy yolu ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Çalışmalar kapsamında toplamda bin 214 köy yoluna ulaşıma açıldı. Öte yandan İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 5 greyder, 2 dozer, 4 kepçe, 4 bıçaklı kamyon ve 10 ekip ile kapalı köy yollarının açılması için yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.