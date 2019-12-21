Erzincan'da 2019- 2020 y?l? k?? tedbirleri al?nd?

Erzincan'da Vali Ali Arslanta? ba?kanl???nda d?zenlenen toplant?da 2019-2020 y?l? k?? tedbirleri al?nd?.

Erzincan'da k?? ?artlar? nedeniyle ya?anabilecek olumsuzluklar? ?nlemek amac?yla daha ?nce al?nan tedbirleri de?erlendirmek ve al?nacak ek tedbirleri g?r??erek karara ba?lamak ?zere Vali Ali Arslanta? Ba?kanl???nda Vali Yard?mc?lar?, ?l?e Kaymakamlar?, Belediye Ba?kanl???, ?l Emniyet M?d?rl???, ?l Jandarma Komutanl???, ?l ?zel ?daresi, ?l Milli E?itim M?d?rl???, ?l Afet ve Acil Durum M?d?rl???, Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl???, Meteoroloji M?d?rl???, ?l Sa?l?k M?d?rl???, Karayollar? ?efli?i yetkilileri ba?ta olmak ?zere di?er ilgili kurum m?d?rlerinin kat?l?m? ile yap?lan toplant?da ?u kararlar al?nd?.

1- Yerle?im yeri d???ndaki karayollar?nda mahsur kalan s?r?c? ve yolcular?n ma?duriyet ya?amamalar? amac?yla, yerel y?netimlerce imk?nlar d?hilinde her t?rl? yard?m?n ula?t?r?lmas?, gerekti?inde kamu kurum ve kurulu?lar?m?za ait tesislerden istifade etmeleri sa?lanacakt?r.

2- Yo?un kar ya????, buzlanma, ??? ve heyelan nedeniyle, yolun trafi?e kapand??? durumlarda; il ve il?e merkezleri ile dinlenme tesislerinde bulunan ta??tlar?n karayoluna ??k??lar?na m?saade edilmeyecek, karayolu trafi?e a??l?ncaya kadar, ara?lar uygun yerlerde (konaklama tesisleri, b?lge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kurulu?lar?na ait tesisler vb.) bekletilecektir.

3- 09.02.2017 tarihli ve 29974 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan 687 say?l? ?Ola?an?st? Hal Kapsam?nda Baz? D?zenlemeler Yap?lmas? Hakk?nda Kanun H?km?nde Kararname?nin 2 nci maddesiyle, 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanununa ?K?? lasti?i kullanma zorunlulu?u? ba?l?kl? 65/A maddesi eklenmi? olup, idari para cezalar? bu maddeye g?re d?zenlenecek, terminal/otogar giri? ve ??k??lar? ba?ta olmak ?zere, mevzuatta belirtilen ve Valiliklerce karar al?nan ara?lar, yap?lan t?m kontrollerde ?k?? lasti?i? bak?m?ndan da denetlenecektir. K?? lasti?i kullanma zorunlulu?u bulunan ara?lar?n bu zorunlulu?a uymad?klar?n?n tespiti halinde idari para cezas?n?n yan?nda ara?lar?n lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yak?n yerle?im birimine kadar gitmeleri i?in belge d?zenlenerek izin verilecek, hangi yerle?im yerine kadar izin verildi?i trafik idari para cezas? karar tutana??n?n a??klama b?l?m?ne de not olarak yaz?lacakt?r.

4- Okul servis ara?lar? gibi ?zellikli ta??ma ara?lar? daha dikkatli kontrol edilerek 25.10.2017 tarihli ve 30221 say?l? Resmi Gazete 'de yay?mlanarak y?r?rl??e giren Okul Servis Ara?lar? Y?netmeli?i h?k?mlerine uygunlu?u y?n?nden de denetlenecektir.

5- ?zellikle ?ehirleraras? yolcu ta??mada kullan?lan ta??tlarda, standart d??? yak?t (10 numara ya? vb.) kullan?m?n? ?nlemek amac?yla, depolama, dolum ve sat??lar?n?n yap?ld??? yerlere y?nelik, ilgili birimlerle m??terek denetimler yap?lacakt?r.

6- Belediyelerin kar ya???? ve k?reme s?ras?nda, cadde ve sokaklar?n kald?r?m kenarlar?na s?r?len karlar?n k?sa zamanda al?nmamas? sonucu, yol ?zeri park disiplininin bozulmas?, akan trafi?in kulland??? ?eritlerin i?gal edilmesi gibi olumsuzluklar ortaya ??kabilece?i de?erlendirildi?inde; bu olumsuzluklar?n ?nlenmesi amac?yla kar y???n ve k?melerinin derhal kald?r?lmas? sa?lanacakt?r. B?ylece, g?nd?z hava s?cakl???n?n artmas? nedeniyle eriyen karlar?n yol y?zeyinde kalmas? ve ak?am saatlerinde buzlanmaya d?n??erek, karayolu g?venli?ini olumsuz etkilemesi ?nlenecektir.

7- Karayollar? ekiplerinin trafik zab?tas? ile i?birli?i i?erisinde ?al??mas? amac?yla gerekli tedbirler al?nacak, trafik kazalar?na ve karayolundaki olumsuzluklara birlikte m?dahale edilebilmesi i?in uygun yerlerde bulunmalar? sa?lanacakt?r. Ayr?ca karayollar? a??ndaki yollarda etkin kar ve buz m?cadelesi yapabilmesi tahsis edilen makine ve ekipmanlar?n g?rev yerlerinin de?i?tirilmeyecek, karayollar? a?? d???ndaki yollara g?nderilmeyecektir.

8- Terminallere giri? ve ??k?? yapan b?t?n otob?slerin; takograf, yetki belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortas?, fenni muayenesi ile ?of?rlerin s?r?c? belgesi ve alkoll? olup olmad??? kontrol edilecektir. Otob?slerde s?r?c?, yard?mc? personel ve yolcular?n emniyet kemeri kullan?m?na y?nelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yo?unla?t?r?lacak, ?of?r ve yolcular?n emniyet kemeri takma zorunlulu?u anons edilerek hat?rlat?lacak ve fark?ndal?k olu?turulacakt?r. Otob?slerde mevsimsel olarak k?? lasti?inin olup olmad???, ?ekme halat?, yang?n s?nd?rme t?p? gibi avadanl?klar?n?n bulunup bulunmad???, ???k far donan?m? kontrol edilecek, eksikli?i olanlar?n tamamlamadan ??k???na izin verilmeyecektir. Otob?slere y?nelik bu t?r denetimlerin terminaller, dinlenme tesisleri, mola yerleri gibi, ta??tlar?n durdu?u noktalarda yap?lmas?na ?zen g?sterilecektir.

9- Karayolu kenarlar?ndaki dinlenme ve akaryak?t tesislerinde emniyet ?eritlerini i?gal eden ve gece ko?ullar?nda yakla?ma istikametlerinden k?rm?z? renkli trafik ????? gibi alg?ya neden olan LED lambalar ile emniyet ?eritleri ve banketlerin yan? s?ra karayolu s?n?r ?izgileri i?erisinde yer alan mahalli sat?c?lar?n, d?zensiz ve ?irkin g?r?n?ml? levha ve tezgahlar?, Jandarma ve karayollar? birimleriyle m??tereken kald?r?lacakt?r. Yine bu tip sergi ve yap?lar?n Karayolu Kenar?na Yap?lacak ve A??lacak Tesisler Hakk?nda Y?netmelik h?k?mlerine uygun ?ekilde faaliyet g?stermelerini sa?lamak amac?yla, karayollar? birimleriyle i?birli?i kurulacak, bu sebepten kaynaklanan kazalar?n ?nlenmesine ?al???lacakt?r.

10- Mahalli yaz?l? ve g?rsel bas?n-yay?n organlar? ve di?er ileti?im kanallar? ile vatanda?lar?m?z?n, k?? ?artlar?nda g?venli ta??t kullan?m?, trafikte kar??la?abilecekleri riskler, buzlanma, ???, heyelan, sis nedeniyle riskli b?lgeler, ta??tlarda bulundurulmas? gereken avadanl?k ve gere?ler konular?nda d?zenli bir ?ekilde bilgilendirilmeleri ve bilin?lendirilmeleri sa?lanacakt?r.

11- Trafik g?venli?ini olumsuz y?nde etkileyen tipi, ??? d??mesi, heyelan, yol kapanmas? gibi hava, yol ve ?evresi ile trafik durumlar? hakk?nda, bas?n ve yay?n organlar?na ivedilikle bilgi verilecek, vatanda?lar?m?z?n zaman?nda uyar?lmas? ve tedbirli olmalar? sa?lanacakt?r. Ayr?ca tek ?a?r? merkezi olan illerde 112, di?er illerde 155, 156 ve 159 KGM Yol dan??ma telefon hatlar?n? arayan vatanda?lar?m?za gerekli bilgilendirme, yard?m ve kolayl?k sa?lanacakt?r.

12- G?venlik birimlerinin ?dari /adli kolluk faaliyetlerinin y?r?t?lebilmesi, vatanda?lar?m?z?n sa?l?k birimlerine ula??mlar?n?n kesintiye u?ramamas? amac?yla il/il?e/ belde merkezlerinde belediyeler, belediye m?cavir alanlar? d???nda ?l ?zel ?daresi, Karayollar? yol a??na yak?n mahallerde Karayollar? ?ube ?eflikleri taraf?ndan emniyet, Jandarma ve sa?l?k birimleri yerle?keleri ve 112 Acil Yard?m istasyonlar?n?n yollar?n?n ?ncelikle a??lmas?na ?nem verilecektir.

13- Kar nedeniyle ula??ma kapanan k?y yollar?n?n di?er yerle?im birimlerinden ?nce a??lmas?n? sa?lamak amac?yla baz? yerle?im birimlerinden acil hasta oldu?u ?eklinde as?ls?z ihbarlarda bulunuldu?u bilindi?inden, kaymakaml?klar?m?zca k?y muhtarlar? yaz? ile uyar?larak bu gibi durumlarda haklar?nda i?lem yap?laca?? konusunda bilgilendirileceklerdir. Ayr?ca bu t?r ihbarlarda sa?l?k birimlerimiz, gerek takibi yap?lan gebelerin gerekse kronik rahats?zl?klar? bulunan vatanda?lar?m?z?n sa?l?k kurulu?lar?nda tutulan kay?tlar?ndaki hasta bilgilerinin yap?lan ihbar ile verilen bilgilerle ?rt???p-?rt??medi?ini de?erlendirerek m?mk?nse k?y muhtarlar? ve kolluk g??leriyle irtibata ge?ip ihbarlar?n ger?ek olup olmad???n? teyit ederek as?ls?z ihbarlar nedeniyle olu?acak zaman ve i? g?c? kay?plar?n?n ?nlenmesine gayret g?stereceklerdir.

14- ?l?e Kaymakaml?klar?m?zca muhtemel olumsuz hava ko?ullar?na haz?rl?kl? olmak amac?yla ula??m, g?venlik, sa?l?k ve e?itim hizmetlerine ili?kin ihtiya?lar dikkate al?narak karla m?cadele plan? haz?rlanacak ve ba?ta ?l ?zel ?dare ekipleri olmak ?zere t?m payda? kurumlar ?al??malar?n? bu plan do?rultusunda y?r?tmeye ?zen g?stereceklerdir.

15- Karayollar? 164. ?ube ?efli?i ekipleri ?nceli?i Devlet Karayoluna vermek ancak k?y yollar?n?n da giri?lerini kapatmayacak ?ekilde ?al??arak karayolunu trafi?ine a??k tutacaklard?r. Ayr?ca i? makinelerini bak?m ve onar?mlar?n? tamamlayarak k?? ?artlar?nda kullan?ma haz?r hale getirecek, depolar?nda yeteri kadar tuz bulunduracaklard?r.

16- ?zellikle il?elerimize Elektrik ve Telefon ar?zas? i?in giden g?revlilerimiz k?? ?artlar?na uygun ara? ile gitmediklerinden ?l ?zel ?daresinden yollar?n a??lmas? i?in ekip talep edilmekte, bu taleplerin kar??lanmas? ise ?l ?zel ?daresince y?r?t?len di?er hizmetlerinin aksamas?na sebebiyet vermektedir. T?rk Telekom A?, Aras Elektrik A? gibi kurumlar?m?z ?ncelikle k?? ?artlar?na uygun kendi ekipmanlar?n? kurarak olaylara m?dahale edecek, ekipmanlar?n?n yetersiz kald??? durumlarda ?l ?zel ?dare ve Karayollar? ekiplerinden yard?m isteyeceklerdir.

17- T?rk K?z?lay'? uzun s?reli yolda kalma ihtimaline kar?? vatanda?lar?m?z?n bar?nma ve ia?elerini kar??layacak ?ekilde ?nceden haz?rl?klar?n? yapacakt?r. Tercan ve Refahiye il?elerimizde kaymakaml?klarca uygun g?r?len yerlerde ba?ta battaniye vb. olmak ?zere ya?am malzemeleri depolayacakt?r.

18- T?m kurumlar, b?nyelerinde ?al??an personellerini, k?? mevsimine uygun giyim ve ku?amlar?n? temin ederek g?reve g?nderecek, ayr?ca bu personelin kullanaca?? alet ve edevat kullan?ma her an haz?r olarak bulundurulacak, Eksik yahut ar?zal? malzemeyle g?reve ??k?lmayacakt?r.

19- ?of?rler ve Otomobilciler Odas?, ilimiz i?in hava tahmin raporlar?n? takip ederek hava ko?ullar?n?n olumsuz beklendi?i g?n?n ?ncesinden olas? kaza veya afet durumlar?nda kullan?lacak a??r tonajl? ?ekicilerin ara ara ?al??t?r?larak kullan?ma haz?r halde tutulmas? konusunda ?yelerini koordine edecektir.

20- ?l ?zel ?daresinin ?ay?rl? ?l?emizde G?revlendirdi?i greyder ayn? anda Otlukbeli ?l?emizde hizmet verdi?inden yetersiz kalmaktad?r. Bu nedenle ?l ?zel ?daresince Otlukbeli il?emize ayr?ca bir adet greyder g?revlendirmesi yap?lacakt?r.

21- Misafirhaneleri olan kurumlar?m?z misafirhanelerinin yatak kapasiteleri ile fiziki durumlar?n? tekrar g?zden ge?irecek, yolda kalanlar?n ihtiya?lar?n? kar??lamalar? hususunda gerekli yard?mlar? yapacaklard?r.

22- ?limizde meydana gelen olaylara ilk ula?an birimlerimiz olay?n detay? hakk?nda s?ral? amirlerine zaman?nda, detayl? ve do?ru bilgiler vererek sa?l?kl? bilgi ak???n? sa?layarak, kendisinden sonra m?dahale i?in y?nlendirilecek di?er ekiplerin olay?n gerektirdi?i donan?mla olay yerine intikalini ve olaya zaman?nda eksiksiz m?dahale imk?n? sa?layacaklard?r. Bu konuda t?m kurumlar son derece hassas olacaklard?r.

23- Hizmetlerin daha etkin ve verimli y?r?t?lebilmesi amac?yla vas?talar?nda ara? takip sistemi bulunmayan kurumlar, konu ile ilgili gerekli ?al??malar? yaparak, i? makinesi, arazi arac? vb. vas?talar?na ara? takip sistemi takt?r?lacakt?r.

24- ?l?e kaymakamlar?m?z deprem ve di?er afet durumlar?nda kullan?lmak ?zere kendilerine tahsis edilen uydu telefonlar?n? ?al???r vaziyette tutacaklar ve zaman zaman cihazlar?n ?al???p-?al??mad???n? kontrol edeceklerdir.

25- Trafik ( Emniyet- Jandarma) birimlerimiz karayolu kenar?nda bulunan dinlenme tesislerinde yol durumunu belirten anonslar yapmak/yapt?rmak suretiyle vatanda?lar?m?z? bilgilendirilecektir.

26- ?l ?zel ?daresi ve Karayollar? ekiplerince ?al??ma yap?lacak alanlar kolluk kuvvetlerine bildirilerek, koordineli bir ?ekilde ?al??ma sa?lanacakt?r. ?l?e Kaymakamlar?m?zca okullar?n tatil olmas?na sebep olabilecek ya???, don vb. olumsuz hava ?artlar? takip edilecek ve geli?meler hakk?nda Valili?imize en k?sa zamanda bilgi verilecektir.

27- DDY i?letme m?d?rl??? kaza, ar?za, karayolunun trafi?e kapanmas? ve otob?sle seyahat imk?n? olmad??? durumlarda yolcular? tren ile yollar?na devam etmelerini sa?layacak ?ekilde tedbirleri alacaklard?r.

28- Acil hastalar?m?z?n naklini sa?lamak i?in il?elerimizde bulunan helikopter pistlerinin kullan?labilir olup-olmad??? tespit edilerek sorumlu Vali Yard?mc?s?na bilgi verilecek, olumsuz hava ko?ullar?nda helikopter pistine giden yollar?n ?ncelikli olarak a??k tutulmas? sa?lanacakt?r.

29- Kolluk Kuvvetleri (Polis -Jandarma) Karayollar? ile koordineli olarak kritik kesimlerde zincir takt?r?lmas?, kontroll? olarak yolu trafi?e kapat?lmas? ve gerekti?inde kayarak t?kanmalara sebep olan, zincir olsa dahi durunca hareket edemeyen a??r vas?talar?n (TIR) ge?ici olarak belirli noktalarda depolanarak bekletilmesi konusunda ilgili kurumlar aras?nda koordinasyon sa?lanacakt?r.

30- T?m kurumlar?m?z k?? mevsiminin en olumsuz hava ?artlar?na g?re ?nceden haz?rl?klar?n? yaparak, kamu hizmetinde vatanda?lar?m?z?n ma?duriyetine sebebiyet vermeyecek ?ekilde tedbirlerini alacaklard?r.