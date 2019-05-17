TÜİK verilerine göre Erzincan'da 2019 Nisan ayında 199 konut satıldı.

Erzincan'da 2019 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 artarak 199 konut satıldı. Konut satışlarında, İstanbul 15.481 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7.519 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 4.797 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

2019 Nisan ayında Erzincan ili 199 konut satışı ile 62. sırada yer aldı.