Erzincan'da 2020 yılının üçüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan'da Vali Mehmet Makas başkanlığında 2020 yılının üçüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen Salonunda düzenlenen toplantıda belediye, üniversite, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri sunum yaparak çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

2020 yılı üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Erzincan Valisi Mehmet Makas Başkanlığında Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak, ilgili kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Toplantı öncesi konuşma yaparak, il genelindeki projelere ilişkin genel değerlendirmede bulunan Erzincan Valisi Mehmet Makas, “Yapılan il koordinasyon toplantısını hayırlara vesile olmasını mikro ölçekli Erzincan'ımıza, ülkemize hayırlar getirmesini dilerim. Bölgemizde yapılan yatırımları gündeme getireceğiz. Bir noktada eksiğimiz varsa koordinasyon gerektiren, yatırımdan faydalanan taraflar olarak ve milletimizin adına sorular yöneltecek ve dinleyeceğiz. Aldığımız bir karar varsa harfiyen takip edilsin. İcraata dökmüş olalım. Derdimiz Erzincan'ımızı bir üst limite taşımak. Bunu taşırken de bölge, ilçe, millet hiçbir ayrım gözetmeksizin yapmak. Tek hedef sevdamız Erzincan diyebilmek. Bu noktada bu zamana kadar yapılan çalışmalar içinde canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Makas'ın konuşmasının ardından kurumlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.