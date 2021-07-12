Açıklamaya göre; Erzincan'da 2021 Haziran ayında 278 konut satıldı.

Türkiye genelinde Haziran ayında 134 bin 731 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 oldu. Konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları Haziran ayında 28 bin 878 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 azalış göstererek 28 bin 878 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 105 bin 853 konut el değiştirdi. Diğer konut satışları Haziran ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artarak 105 bin 853 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 19 bin 616 konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,9 oldu. Ankara 9 bin 412 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 714 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile Hakkari oldu.

Haziran ayında 40 bin 92 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 40 bin 92 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 772 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 647 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 128 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 94 bin 639 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,0 azalış göstererek 94 bin 639 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 19 bin 61 konut satışı ve yüzde 20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 754 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 394 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde yüzde 11,5 azaldı. Ocak-Haziran döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 552 bin 810 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 60,9 azalışla 104 bin 168, diğer satış türleri ise yüzde 25,2 artışla 448 bin 642 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 15,1 azalışla 167 bin 878, ikinci el konut satışları yüzde 9,9 azalışla 384 bin 932 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Haziran ayında 4 bin 748 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 185,3 artarak 4 bin 748 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran ayında ilk sırayı 2 bin 257 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 906 konut satışı ile Antalya, 300 konut satışı ile Ankara, 221 konut satışı ile Mersin ve 148 konut satışı ile Bursa izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 773 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 683 konut ile İran, 300 konut ile Rusya Federasyonu, 250 konut ile Afganistan ve 192 konut ile Almanya vatandaşları izledi.