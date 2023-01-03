Erzincan'da 2022 yılı içerisinde 49 bin 511 kişiye uyuşturucu bağımlılığı anlatıldı

Erzincan'da ''En İyi Narkotik Polisi: Anne'' projesi çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 49 bin 511 vatandaşa uyuşturucu bağımlılığı anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi Erzincan'da Kasım 2020 tarihinde hayata geçirilmiş olup, ‘Narkorehber' ve ‘Narkonokta' faaliyetleri ile Halk Eğitim Merkezinde kurs gören anne ve anne adaylarına, sürücü kurslarında eğitim gören vatandaşlara, müftülük bünyesinde çalışan cami imamları ve Kuran kursu hocalarına, Kuran kurslarında bulunan anne ve anne adaylarına, kent genelinde çeşitli okullarda görevli öğretmen ve idarecilere, öğrenci velilerine ve özel güvenlik görevlilerine madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda seminerler verilerek farkındalık oluşturuyor.

Projenin asıl amacı; uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması, anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi.

Bu çerçevede; Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 2022 yılı içerisinde toplamda 504 Narkorehber faaliyeti ile 16bin 320 vatandaşa (9.909 anne ve anne adayı), 27 Narkonokta faaliyeti ile 33 bin 191 vatandaşa ulaşılarak farkındalık oluşturuldu. Ayrıca yapılan tüm faaliyetlerde UYUMA uygulaması da anlatıldı.