Erzincan'da 2022 yılında 274 bin 686 araç denetlendi

Erzincan'da trafik polislerince 2022 yılında 274 bin 686 araç denetlendi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ve ilçelerde trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri adına Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalama riski duygusunun arttırılması amacıyla 2022 yılında trafik denetimleri gerçekleştirildi. Trafik ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 2022 yılında 274 bin 686 araç denetlendi.