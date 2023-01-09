Erzincan'da 2023 yılının ilk kuzuları dünyaya geldi

Erzincan'da koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte 2023 yılının da ilk kuzuları dünyaya gelmeye başladı.

Senenin ilk kuzularının doğumu küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürdü. Ocak ayının ilk haftalarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yetiştiriciler tarafından koyunlar meralarda otlatılmaya devam ediyor. Kuzulama döneminin başlamasıyla doğumu gerçekleşen koyunlar ise kuzularıyla birlikte ağıllarda bırakılıyor.

Kemah ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Murat Küçük, merada koyun otlatırken ağılda da yeni doğan kuzulara tıpkı bir bebek gibi bakıyor. Küçük, kuzulama sürecinin Nisan ayına kadar devam edeceğini söyleyerek, 150'e yakın koyununun kuzulayacağını belirtti.

“ 6 yaşındaki Ali'nin en büyük neşesi yeni doğan kuzular”

Erzincan'da yaşayan 6 yaşındaki çocuk, yeni doğan kuzuları biberon ile besleyerek gece gündüz yanlarından ayrılmıyor.

Erzincan'ın merkeze bağlı Başpınar köyünde bugünler de kuzular doğmaya başladı. Üretim yapan çiftçiler yörenin en önemli gelir kaynakları arasında bulunan tulum peyniri üretiminde sütünden faydalandıkları koyunlarının ve yeni doğan kuzularının bakımlarını eksiksiz yerine getiriyor. Soğuk kış şartlarında daha fazla dikkat ettiklerini belirten üreticiler, zaman zaman geceleri kuzuların sağlığı için başlarında durduklarını söylüyor.

Öte yandan, kuzuların doğmasına daha çok köyde yaşayan 5 yaşındaki Ali Ezel Topal sevindi. Kucağından düşürmediği kuzular, Ali'nin en büyük neşe ve eğlence kaynağı oldu. Özellikle yeni doğan kuzuları çok sevdiğini belirten minik Ali, “Kuzuların bakımını yapıyorum. Onları çok seviyorum. Koyunları, kuzularını özledikleri zaman onlar doğarlar. Kuzuları besliyorum, onları çok seviyorum ama sadece küçük kuzuları seviyorum” diye konuştu.

Minik Ali'nin çiftçilik yapan dedesi Haydar Topal ise torununun gece gündüz kuzuların yanında olduğunu söyleyerek, “Onlarla oynuyor. Gece gündüz her beraberler. Şu anda yeni doğan kuzuları kendi annesi tarafından besleniyor, 1 ay sonra yem vermeye başlayacağız. Lakin bazı kuzular annesinden süt emmiyor. Bunlar için de süt satın alıp biberonla onları besliyoruz. Havalar soğuk, ahırlar soğuk. Bu yüzden daha da dikkatli davranıyoruz” dedi.