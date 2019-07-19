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Erzincan'da 20'si çocuk toplam 45 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Erzincan’da 20’si çocuk toplam 45 kişi, asker uğurlamasında verilen yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da 20'si çocuk toplam 45 kişi, asker uğurlamasında verilen yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


Erzincan merkez Yeni Mahalle 305 sokakta bulunan evde yapılan asker uğurlama töreni sonrası yemek ikramında bulunuldu. Kısa süre sonra misafirlerde görülen yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.


Rahatsızlanan 20'si çocuk toplam 45 kişi ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Hastalar burada yapılan ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.

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