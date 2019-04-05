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Erzincan'da 215 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 215 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 215 kaçak göçmen yakalandı.


Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Pelitli köyü civarındaki Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde 28 Mart Perşembe günü yaya olarak yürüdüğü ve herhangi bir izin belgesi bulunmadığı tespit edilen 109 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca yapılan araştırma, soruşturma ve istihbari çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu şahısların Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden bir araçla getirildikleri tespit edildi.


Takibe alınan aracın 2 Nisan Salı günü ise Üzümlü ilçesi Derebük köyü Mutu tünelleri mevkiine 106 yabancı uyruklu şahsı daha bırakıp dönüşe geçtiği esnada olayın organizatörleri olduğu tespit edilen E.K, Ş.K. ve N.D isimli şüpheliler yakalandı. Şahıslar, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.


Şüphelilerden E.K. ve Ş.K. 3 Nisan Çarşamba günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken N.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Yakalanan 215 kaçak göçmen ise işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.

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