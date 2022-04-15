Erzincan'da 238 köpek kimliklendirildi

Erzincan'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 238 köpek kimliklendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin 2021 yıldan itibaren, sahipli kedi ve gelinciklerin ise 2022 yılından itibaren bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu olmuştu. Bu çerçevede veteriner polikliniklerinde mikroçip uygulaması, kayıt altına alınma işlemi yapılarak evcil hayvan pasaportları çıkartılıyor. Kedi ve gelinciklerin bu yıldan itibaren gönüllü olarak kayıt altına alınabileceği uygulama çerçevesinde, bakanlıktan üretim izni almış ev ve süs hayvanları üretim merkezlerinde ki kedi, köpek ve gelincikler de kayıt altına alınıyor.

Erzincan Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesince Erzincan'da faaliyet gösteren klinisyen veteriner hekimlere yönelik uygulamalı eğitimlerinin ardından çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar neticesinde veteriner hekimlerce Erzincan'da 238 köpek ve 10 tane kedi kayıt altına alınarak kimlikleri takıldı.