Erzincan'da 24 araç sürücüsüne 45 bin 367 lira ceza kesildi

Uygulamalarda, 24 araç sürücüsüne 45 bin 367 lira ceza kesilirken 2 kişiye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması maksadıyla Erzincan il genelinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, 2 bin 156 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 1285 aracın da denetim ve kontrolü yapılarak; 3 araç sürücüsüne KTK 44/1-b, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemekten 2 bin 853 TL, 2 araç sürücüsüne KTK/64-1-b-5, yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmaktan 872 TL, 5 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 4 bin 755 TL, 6 araç sürücüsüne KTK 91, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 2 bin 616 TL, 3 araç sürücüsüne KTK 73/c, seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmaktan 2 bin 853 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 8 bin 128 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 23/4, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 6 bin 890 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan 16 bin 380 TL para cezası uygulanırken 2 kişiye de TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.