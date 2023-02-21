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Erzincan'da 24 aranan şahıs yakalandı

Erzincan’da polisin 01-15 şubat tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 24 aranan şahıs yakalandı.

Erzincan'da polisin 01-15 şubat tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 24 aranan şahıs yakalandı.


Erzincan polisinin şehir genelinde denetimleri sürüyor. 01-15 şubat 2023 tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 10 bin 502 kişini GBT sorgusu yapıldı. Aranan 24 şahıs yakalanırken 8 kişi de gözaltına alındı. 294 şahsa adli işlem yapılırken 5 kaçak göçmen de yakalandı.


Denetimlerde 119 işyeri kontrol edildi, 1 adet tabanca, 4 adet bıçak, 11 gram metamfatemin, 12 adet sentetik hap, 11 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi.

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