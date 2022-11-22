Erzincan'da 27 gün önce inşaattan düşen genç öldü

Erzincan'da 27 gün önce inşaattan düşerek yaralanan inşaat işçisi genç hayata tutunamadı.

Alınan bilgiye göre, 27 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde Erzincan'da bir inşaattan düşerek yaralanan inşaat işçisi Abdulkadir Aysel (25) ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan gencin tedavisi bir süre yoğun bakımda sürdü. 27 gündür devam eden tedavisinin ardından kurtarılamayan Aysel bugün hayatını kaybetti.

Abdulkadir Aysel'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.