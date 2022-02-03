Erzincan'da 28 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da etkili olan kar ve tipinin ardından kapalı bulunan 28 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kar ve tipi dolayısıyla Çayırlı'da 2, İliç'te 4, Kemaliye'de 5, Otlukbeli'de 1, Refahiye'de 7 Tercan'da 8 ve Üzümlü'de 1 olmak üzere toplam da 28 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi 6 greyder, 2 dozer, 5 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 7 ekiple kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don tehlikesi ve gündüz saatlerinde yüksek ve dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

‘Kuvvetli rüzgâr uyarısı'

Bayburt ve Erzincan çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

‘Çığ uyarısı'

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

‘Buzlanma ve don uyarısı'

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.