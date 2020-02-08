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Erzincan'da 280 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 280 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 280 köy yolu ulaşıma kapandı.


Erzincan'da dün başlayan ve bu sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle il genelinde 280 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan'ın çevre illerle olan karayolu ulaşımında da yağış ve tipi nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor.


İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması çalışmalarını sürdürüyor.


Kar yağışı nedeniyle bazı köylerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandığı da öğrenilirken, yetkililer sürücüleri hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyardı.


Öte yandan bölge genelinde kar yağışının yanı sıra kuvvetli fırtına beklendiğinden ulaşımda aksama, tipi, çatı uçması, direklerin devrilmesi, karbonmonoksit zehirlenmesi ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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