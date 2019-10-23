Erzincan'da 29 Ekim provası yapıldı

Erzincan'da 29 Ekim günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramının provası güvenlik tedbirleri altında yapıldı. Provayı izleyen vatandaşlar alkışlarla askerlere destek verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ordu Caddesinde gerçekleştirilecek olan törenin provası yapıldı. Erzincan Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde yapılan prova öncesinde polis ekipleri Ordu Caddesi ve bazı ara sokakları trafiğe kapatarak bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Trafiğe kapatılan caddede, askeri birlikler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yapılacak tören geçişinin provasını gerçekleştirdi. Prova vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.