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Erzincan'da 3 araçlı trafik kazası: 7 yaralı

Erzincan’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, saat 22.00 sıralarında Erzincan merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi 193'ncü sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cengiz T. idaresindeki 24 AK 924 plakalı panelvan tipi ticari araç ile Vural K. yönetimindeki 24 EN 405 plakalı araç ve Hasan Soylu idaresindeki 24 EN 261 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada 24 AK 924 plakalı panelvan tipi ticari araç yan yattı. Kazada araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekiplerinin kaza mahallinde incelemede bulunmasının ardından araçlar çekiciyle kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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