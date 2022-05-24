Erzincan'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da narkotik polislerince yol kontrol noktasında durdurulan iki ayrı araçta farklı maddelerde uyuşturucu bulunduran 2 kişi ile evinde izinsiz kenevir eken 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, izinsiz kenevir bitkisi yetiştiren şahıslara yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde, Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde E.Ö.D. (34) ile E.Y. (34) isimli şahıslardan 97,38 gr metamfetamin, 32,46 gr reçine esrar, 1 adet captagon isimli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri mahkemece, E.Ö.D. tutuklanırken, E.Y. (34) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan-Sivas Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında da şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde H.B. (28) isimli şahıstan uyuşturucu madde bağımlılarının kullandığı sentetik ecza olarak bilinen 298 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, polis ekiplerince İ.A. (50) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A. izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.