Erzincan'da 3 bin 988 adet sikke ele geçirildi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 3 bin 988 adet sikke ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan saha çalışmalarında Üzümlü'de şüpheli şahısların ellerinde bulundurdukları Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikkeleri satma arayışı içerisinde oldukları tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda H.B. ve Ü.K. isimli şahıslar Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 988 adet sikke ile birlikte yakalandı.

Olayın şüphelisi H.B. ve Ü.K., hakkında yasal işlem başlatılarakele geçirilen sikkeler Erzincan İl Kültür ve Müze Müdürlüğüne teslim edildi.