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Erzincan'da 3 köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı 3 köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı 3 köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. Maddesine istinaden Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında 30 Mart 2020 tarihinde Erzincan'da, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır. Bu kapsamda yapılan toplantıda korona virüsle mücadele kapsamında bugüne kadar alınan kararlara ek olarak; ilimiz Kemah ilçesi Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köylerimizin 30 Mart 2020 tarihi saat 13.00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.

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