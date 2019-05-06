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Erzincan'da 3 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi

Görevleri sırasında şehit olan 3 şehit ailesine Erzincan’da Devlet Övünç Madalyası verildi.

Görevleri sırasında şehit olan 3 şehit ailesine Erzincan'da Devlet Övünç Madalyası verildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevcihleriyle Erzincan Valisi Ali Arslantaş tarafından Şehit Fatih Çaybaşı, Şehit Adem Akpınar, Şehit Ahmet Aytekin'in ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi. Valilik makamında düzenlenen törene 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Muammer Doğan ile şehit aileleri yakınları katıldı.



Şehit Fatih Çaybaşı


2016 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Artvin'in Şavşat İlçesi'nde konvoyuna PKK'lı teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda şehit düştü.



Şehit Adem Akpınar


2018 yılında Türkiye-Irak sınırındaki terör operasyonunda silahının kazara ateş almasıyla şehit oldu.



Şehit Ahmet Aytekin


2012 yılında Bingöl'de hain terör saldırısında 9 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü.

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