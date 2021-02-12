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Erzincan'da 3 yaşındaki çocuk 3'ncü kattaki balkondan düştü

Erzincan’da 3 yaşındaki çocuk apartmanın üçüncü katında bulunan balkondan aşağı düştü.

Erzincan'da 3 yaşındaki çocuk apartmanın üçüncü katında bulunan balkondan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sadece kolunun kırıldığı belirlendi.


Olay, Erzincan'ın Mengüceli mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın üçüncü katında bulunan evlerinin balkonunda bulunan Hazal Teymurova biranda kazara aşağı düştü. Yere çakılan çocuk hemen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan çocuğun kolunun kırıldığı belirlenirken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


Polis ekipleri olayın meydana geldiği apartmanda incelemede bulundu.

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