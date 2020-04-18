Erzincan'da 4 bin 790 üreticiye 15 milyon 105 bin 382 lira birinci dönem buzağı desteği ödenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2019 yılı birinci dönem buzağı desteği kapsamında Erzincan'da 4 bin 790 üreticiye 15 milyon 105 bin 382 lira ödenecek.

Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, şu ifadelere yer verdi:

“Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2019 yılı birinci dönem buzağı destek ödemeleri 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'dan itibaren başlayarak üreticilerimizin hesaplarına TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre ödenecek. Ülkemiz genelinde bu kapsamda 701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon TL destek ödemesi yapılacak. Erzincan'ımız da ise 2019 yılı birinci dönem buzağı desteği kapsamında 4 bin 790 üreticimize 15 milyon 105 bin 382 lira ödenecek. Hayırlı ve bereketli olsun.”