Erzincan'da 41 bin 35 öğrenci karnelerini aldı

Erzincan'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 41 bin 35 öğrenci karnelerini aldı.

Yaz tatiline başlayacak olan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, karne mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eylül ayından beri süregelen meşakkatli bir süreci sorunsuz bir şekilde bitirmenin hazzını yaşadığımız bugün yine 41 bin 35 öğrencimizin heyecanına ortak olmanın da sevinci içerisindeyiz. Sorunsuz ve başarı dolu geçen bir yıl boyunca göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalarından dolayı tüm idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyorum. Elimizdeki karneler biraz cama biraz aynaya benzer. Solunda rakamlar, sayılar, kimi yüksek kimi düşük notlar vardır. Notların yüksek olması her şey değildir, notların düşük olması da her şeyin sonu değildir. Yüksek notlar karnenin sağındaki değerlerle hayat bulur, anlam kazanır. Düşük notlar ise yeni bir heyecan, bir şevk, bir azim ister sizden. Hiç bitmeyen şevk ve azimle gayretinizin sonsuz olacağından eminim.

Cam ile aynanın sırrına erememiş çıraklar, onlara yol gösteren, ellerinden tutup ruhlarına dokunan ustalarının gölgesinde kemale ererler. Sizler, marifetli ellerinizle dokunduğunuz her camı bir aynaya, her canı bir canana dönüştüren en kıymetli gönül ustalarısınız. Manevi ikliminizde yoğrularak yetişecek geleceğin doktorları, hakimleri, öğretmenleri, bakkalları, kasapları, inşaat ustaları sizden aldıkları bayrağı en ileriye en güzel şekilde taşıma gayreti içerisinde olacaklardır. Değer biçilemez emekleriniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyor; hepinize sağlıklı, huzurlu bir tatil diliyorum.”