Erzincan'da 41 bin 517 öğrenci karne heyecanı yaşadı

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasıyla birlikte Erzincan'da 41 bin 517 öğrenci karne aldı.

6 Eylül 2021 tarihinde başlayan 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erdi. Erzincan'da tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde karne alan toplam 41 bin 517 öğrenciden 5 bin 901'i anaokulundan, 12 bin 73'ü ilkokuldan, 11 bin 336'sı ortaokuldan ve 12 bin 207'si ise liseden bugün karnelerini alarak yaz tatili için ilk adımı attı.

41 bin 517 öğrenci karnesini 3 bin 481 öğretmenin elinden aldı. İlkokullarda ise ilk defa karnesini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Okulların 4. ve 8. sınıfından mezun olan öğrenciler de arkadaşlarından ayrı kalmanın üzüntüsüyle hüzne boğuldu. Karne heyecanını yaşayan öğrenciler, pandemi dönemi sonrası biraz zorlandıklarını ancak çok çalıştıklarını, bütün sene boyunca çok emek verdiklerini dile getirirken başarı elde edemeyen öğrenciler ise seneye daha çok çalışacaklarını söyledi.

Okullarda öğrencilerin karne almasıyla başlayan yaz tatili 12 Eylül'de ilk ders zilinin çalmasıyla bitecek.