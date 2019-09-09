Erzincan'da 41 bin öğrenci ders başı yaptı

Erzincan'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 41 bin öğrenci ve 3 bin 500 öğretmen için ilk ders zili çaldı.

Erzincan'da yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çalarak yaklaşık 41 bin öğrenci ve 3 bin 500 öğretmen ders başı yaptı. Yavuz Selim İlkokulunda düzenlenen tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yeni ders yılında çocukların üreten kesim olmasına değindi.

“Üretmeye ve koşmaya hep birlikte başlayacaksınız”

Öğrencilerin hedeflerine ulaşmak için ilk adımlarını bugün attıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Tatil sözcüğünün sizi ne kadar heyecanlandırdığını biliyoruz. Ancak tatil yorgunluğu gidermekle birlikte ve bunula birlikte yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı hesaba çekmemiz gerekir. Nasıl arılar kış ayı geldiği zaman dinleniyor baharla birlikte çiçeklerden polen topluyor ve şifa oluyorlarsa sizlerde aynı şekilde ders zili ile birlikte çalışmaya, üretmeye ve koşmaya hep birlikte başlayacaksınız. Hedefinize olan liselere hedefinizde olan üniversitenin kapılarına sizi yerleştirmek için öğretmenlerimizle birlikte gayret göstereceğiz” dedi.

“Çocuklarımızın yaşayacağı çağın beceri ve donatımlarına ihtiyacı var”

Yeni eğitim öğretim vizyonu hakkında bilgiler aktaran Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, “Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2020 eğitim vizyonumuz kamuoyu ile paylaşılmıştı. Eğitim vizyonumuzda çocuklarımızın yaşayacağı çağın beceri ve donatımlarına ihtiyaç vardır. Ancak bu beceriler için çift kanatlılık gerekiyor. Çift kanatlılık dünyada uyum sağlarken değerlerimizden kopmamaktır. Çift kanatlılık akademik becerilerin yanında kültürel, sanatsal ve sportif becerileriler de mesafe kat etmektir. Hedefimiz bir yandan öğrettiklerimizi temel yaşam becerisi etmeleri diğer yandan da öğrendiklerini atölye çalışmaları ile uygulamaya çalışmalarıdır” diye konuştu.

Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı ise, “Erzincan'da Halit hocamızın önderliğinde çok güzel çalışmalar yapılmış. Fiziki imkânlarımız belli bir noktaya taşınmış, ancak onunda ötesinde sportif ve kültürel alanda da Türkiye'de hatırı sayılır seviyeye taşınmış. Ben bu başarının 2019-2020 eğitim öğretim yılında da artarak devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından izleyenlere gösteriler sunuldu. Daha sonra 4'üncü sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeği sunularak program sona erdi.

Yavuz Selim İlkokulunda düzenlenen programa Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MEB Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özel, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.