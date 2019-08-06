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Erzincan'da 42,5 kilogram eroin ele geçirildi

Erzincan’da, Almanya plakalı bir otomobilde 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Erzincan'da, Almanya plakalı bir otomobilde 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.


Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan- Erzurum karayolu üzerinde risk analizine dayalı yol uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Alman ve Yunan vatandaşlığı bulunan T.N. (34) idaresindeki Almanya plakalı aracı durdurdu. Araçta narkotik detektör köpeği "Odin"in de katıldığı arama sonucu bagaj kısmına zulalanmış 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan T.N. emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme” suçundan adliyeye sevk edildi.

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