İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Erzincan’da uygulama noktasında durdurulan bir araçta 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan bir araçta 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; Erzincan - Erzurum kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.


Şüpheli K.E.Y. isimli şahıs hakkında 6136 SKM suçu dahilinde adli işlem yapılarak, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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