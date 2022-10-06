İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da 5 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Erzincan’da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve bu göçmenlerin geçişlerini organize eden 1 kişi yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve bu göçmenlerin geçişlerini organize eden 1 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Akyazı uygulama noktasında yapılan kontrollerde bir araç içerisinde 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile bu kişilerin kaçak geçişlerini organize ettiği öne sürülen U.Y. yakalandı.


Kimlik tespiti için şubeye götürülen kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenilirken göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen U.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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