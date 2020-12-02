Erzincan'da 500 Başlık Düve Üretim Merkezinin ilk parti Simental cinsi düveleri İsviçre'den geldi

Erzincan'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından yapılan, 500 Başlık Düve Üretim Merkezinin soğuk iklime uyumlu ilk parti Simental cinsi düveleri İsviçre'den geldi.

Erzincan'da düve üretimini destekleyerek hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan üretiminin artırılması amacıyla başlanılan 500 Başlık Düve Üretim Merkezi tamamlandı. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan TSO Başkanlığı tarafından yapılan, 500 Başlık Düve Üretim Merkezinin ahırına ilk parti 50 civarında 1 yaşındaki düveler İsviçre'den getirttirildi.

Düvelerin gelmesiyle ilgili düzenlenen programda konuşan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğu, “Biz göreve geldikten sonra ahırın geliştirilmesi ve işlemin hızlandırılması için ilave kararlar aldık. Son 2 yıl içerisinde çalışmaları tamamladık. Erzincan'ımıza hayırlı olsun. Daha önceden tanıtım lansmanını yaptığımız 500 Başlık Düve Üretim Merkezimize bugün ilk hayvanları getirdik. Buraya yaklaşık 2 yıldır emek veriyoruz. Emeğimizin de karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Türkiye genelinde bu projeye müracaat eden yaklaşık 40'ın üzerinde ilimiz vardı. 8 il bu projeyi başarabildi. Bizde başaranlardanız. Projesi 500 başlık ama bizim kapasitemiz bin başa çıkabilecek kadar. İlk etapta çiftçimize damızlık hayvan verip onların süt verimiyle başarmak istediğimiz projelerimiz var. Yaklaşık 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli devlet her türlü imkanı sağlayacak. Dışarıdan ithalatı kesmenin hesabını yapıyoruz. İnşallah memleketimize başarılı olur” dedi.

Erzincan Sığır Yetiştiricileri Birlliği Başkanı Faruk Günay ise, “2017 yılında inşaatına başlamış olduğumuz işletmemiz yüzde 50 Ticaret ve Sanayi Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak yüzde 50 ortaklık ile kuruldu. Çiftçilerimiz ile yapılan anlaşma gereği süt karşılığı yurt dışından özellikle ilk etapta İsviçre, Almanya ve Avusturya'dan getireceğimiz 500 adet dişi hayvanların yavrularının alınarak yetiştirilmesi ve tekrar çiftçilerimize dağıtımlarını yapacağız. Burada amacımız hayvan ithalatını azaltmak. İnşallah bunu yapacağımız program çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Erzincan tarım ve hayvancılık şehri. Ahırın toplan kapalı alanı 5 bin 200 metrekare. Yapacağımız çalışmalar ile Erzincan'a istihdam sağlamış olacağız. Buranın toplam maliyeti hayvanlarla birlikte 14 milyonu buluyor. Tarım ve Orman Bakanlığının bir projesiydi. 8 il bu işi başardı. İlk etapta 53 büyükbaş hayvan geldi. Bu yıl sonuna kadar 500 başa tamamlanacak. Getirdiğimiz ve getireceğimiz hayvanlar Simental ve Mondofon cinsi düveler. Bakanlığımızın 2020- 2021 programı kapsamında yüzde 40 hibeli. Amaç Erzincan'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu bir kez daha ispatlamak. Bize destek verenlere teşekkürler” diye konuştu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin'de, “Erzincan tarım ve hayvancılık şehri. Bizlerde bu noktada tarım ve hayvancılığı geliştirmek, ülkemiz ekonomisine katkı koymak, üreticimiz de daha müreffeh bir düzeye taşımak adına elimizden geleni ardımıza komadan çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından 500 Başlık Düve Üretim Merkezi davetliler tarafından gezildi.