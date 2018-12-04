Erzincan'da 500 gram toz esrar ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan’ın Tercan ilçesinde 500 gram ağırlığında toz esrar maddesi ele geçirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan'ın Tercan ilçesinde 500 gram ağırlığında toz esrar maddesi ele geçirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğünce 01 Aralık 2018 günü Tercan İlçesi Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde Ağrı ilinden İstanbul iline giden yolcu otobüsünde Afganistan uyruklu Z.A. isimli şahsın sırt çantasında yapılan aramada elbiselerin arasına gizlenmiş şeffaf renkli naylon poşete sarılı vaziyette 500 gram ağırlığında toz esrar maddesi ele geçirildi.
Afganistan uyruklu şüpheli Z.A. çıkarıldığı adli makamlarca TCK. Madde 188 "Uyuşturucu Madde imal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.