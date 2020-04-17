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Erzincan'da 500 yataklı Dörtyol Yerleşkesi inşaat çalışmaları başladı

Erzincan’da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 500 yataklı Dörtyol Yerleşkesi inşaat çalışmaları başladı.

Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 500 yataklı Dörtyol Yerleşkesi inşaat çalışmaları başladı.


Erzincan Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, mevsim şartlarının normale dönmesinin ardından hızlı bir şekilde inşaat çalışmalarının başladığı 500 yataklı Dörtyol Yerleşkesine giderek firma yetkililerinden bilgi aldı.


Hirik, “Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz 500 yatak kapasitesine sahip merkez Dörtyol Hastanemiz inşaatı kaldığı yerden çalışmalarına başladı. Modern mimari yapısı, konforlu üniteleri, hasta odaları, teknoloji imkanlarıyla kentin en güçlü sağlık yatırımlarından biri olacak. Bu vesile ile hastanemizin ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Hastanemizin en kısa zamanda yapımı tamamlanıp ilimize en iyi şekilde hizmet vermesini temenni ediyorum.” dedi.

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